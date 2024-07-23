Україна залучить $3,9 млрд гранту від США: на що спрямують кошти
Кабінет міністрів України у вівторок, 23 липня, ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Зазначається, що грант на суму 3,9 млрд доларів від США надійде через структури Світового банку. Надходження коштів очікується вже найближчим часом.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.
Шмигаль також повідомив, що після тривалих перемовин Україна домовилась із кредиторами реструктурувати зовнішній борг.
"Завдяки досягнутим домовленостям Україна зекономить на виплатах 11,4 млрд доларів протягом лише трьох наступних років. Вдячний команді Мінфіну за цю важливу роботу", - зазначив прем’єр.
- ЄС передасть Україні перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України на початку серпня.
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