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Гроші від активів РФ: у ЄС назвали терміни надання Україні перших 1,4 млрд євро

22 липня, 2024 понедiлок
22:09
Економіка Жозеп Боррель

ЄС передасть Україні перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України на початку серпня

Зміст

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Щодо доходів, я поінформував міністрів щодо прогресу у підготовці першого траншу у 1,4 млн євро, що, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня", - сказав Боррель на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

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За його словами, кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України - ППО, артснарядів та озброєнь в української промисловості.

"Таким чином, ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й із самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти", - зауважив Боррель.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
санкції ЄС проти Росії
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