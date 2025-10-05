"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов в етері Еспресо.

Він прокоментував ситуацію в російській економіці.

"Я не бачу катастрофи. Але, чесно кажучи, та в 1917 році - це також катастрофи не було. І там формальний початок революції в Санкт-Петербурзі, туди почався з хвилювань щодо постачання хліба, але дефіциту хліба в країні не було. Це просто були чутки, чи це були очікування і це була там невеличка провокація, яка була створена в цьому напрямку. І так само з погляду там дефіциту бензину. Там впало виробництво російської нафтопереробки на четверть. Але є імпорт, можна затикати дірки", - сказав політик.

На його думку, зараз російський уряд працює недостатньо ефективно і ось саме тому спостерігаємо цей дефіцит.

"Так що, коли це вибухне, ми просто не знаємо. Тобто в економіці насправді проблеми є і вони дуже суттєві і дуже серйозні. Але це катастрофа? Ні. Але це може привести до якихсь хвилювань? Безумовно може. Так що треба їх просто стимулювати. В 1917 році знову там були люди, які підтримувались і з закордону вони підтримувались, і всередині країни вони підтримувались. Тобто, треба не сидіти і чекати, коли це відбудеться саме собою, а треба над цим працювати. І саме тому, тому Україні потрібно брати активну позицію, а не просто сидіти і сподіватися на те, що все саме собою відбудеться", - вважає Пономарьов.