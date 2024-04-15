Українське Дунайське пароплавство завершило минулий рік із рекордним прибутком

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також зазначається, що дивіденди становили майже 216 млн грн. Це рекордний показник за всі роки існування Українського Дунайського пароплавства. Водночас підприємство ліквідувало наявні борги.

"Такий результат став можливим переважно завдяки єдиній логістичній послузі - об’єднанню фрахту з перевалкою в Україні та Констанці. Від початку повномасштабного вторгнення зберігається високий попит на річкові перевезення, які відбуваються без посередників за ринковою ціною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними міністерства, на підприємстві структурували систему закупівель та провели велику кількість антикорупційних заходів.

"Українське Дунайське Пароплавство стабільно демонструє зростання за всіма показниками. Крім надходжень у бюджет, тут розширюють і власні потужності шляхом модернізації старого флоту. Вдячний за роботу всій команді ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", - сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.