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Український виробник БПЛА Skyeton запускає фабрику у Словаччині

Ксенія Золотова
5 серпня, 2024 понедiлок
20:02
Економіка на фото Raybird-3

Українська компанія з виробництва безпілотників Skyeton розширила свою діяльність на Словаччину. У нову словацьку фабрику інвестували $3,5 млн

Зміст

Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Системи Raybird, які перебувають на озброєнні ЗСУ з 2018 року, коштують $1,2 млн за одиницю і включають три безпілотники, переносну наземну станцію управління, антенну систему, пускову установку, а також камеру, фотоапарат і радари. Ці БПЛА можуть залишатися в повітрі протягом 28 годин, долати відстань до 2500 км і підніматися на висоту до 4500 метрів.

Raybird компанії Skyeton є одним із лише п’яти БПЛА у всьому світі з такими можливостями, але він є економічно ефективнішим, ніж його глобальні аналоги.

З лютого 2022 року по травень 2024 року Skyeton отримав замовлення на понад 75 розвідувальних систем від Сил оборони України. Виробництво на новому заводі в Словаччині розпочалося навесні 2024 року. Цей завод може виробляти 25 систем на рік, а після завершення інвестиційного раунду цю потужність планується збільшити в чотири рази.

Засновник компанії Олександр Степура повідомив, що інвестиції в нову словацьку фабрику досягли $3,5 млн.

В Україні потужності Skyeton можуть виробляти близько 100 систем на рік, але попит українських військ становить щонайменше 140 систем на рік. Новий завод у Словаччині допомагає подолати цей розрив і пропонує стратегічну перевагу. На відміну від України, де діє воєнний стан, який обмежує експорт систем Raybird, у Словаччини таких обмежень немає. Це відкриває для Skyeton можливості для виходу на світовий ринок і розширення міжнародної клієнтської бази.

З новим виробничим заводом у Словаччині Skyeton має намір розширити свої виробничі можливості та задовольнити внутрішній і міжнародний попит на передові розвідувальні БПЛА.

  • Агентство оборонних закупівель при Міноборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, 45% з яких - виробники безпілотників.
Теги:
Україна
Словаччина
зброя
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
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