Міноборони підписало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками: майже половина з них виробляють дрони

Про це Інтерфакс-Україна розповів керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

"Загалом зараз контракти укладені зі 102 вітчизняними постачальниками або виробниками, з яких 45% - це виробники БПЛА. Це виробники або постачальники, які складають на території України з іноземних компонентів свої вироби, продають їх Міністерству оборони через Агенцію оборонних закупівель і доставляють до Збройних сил України", - розповів він.

Також Канєвський зазначив, що агентство підписало 70% усіх контрактів із вітчизняними постачальниками.

"Контракти Агенції оборонних закупівель укладені таким чином: за кількістю - 70% контрактів з вітчизняними виробниками, а 30% - імпорт", - сказав він.

Керівник департаменту Міноборони зауважив, що відомство купує у вітчизняних постачальників бронеавтомобілі, міномети, самохідні артилерійські установки тощо, коли за кордоном - те, що в Україні ніколи не виробляли, зокрема засоби протиповітряної оборони, ракети до ППО, номенклатуру боєприпасів. За словами Канєвського, особлива увага у закупівлях приділяється снарядам 155-го калібру.