Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності

Про це повідомили у департаментів оподаткування фізичних осіб ДПС України у відповідь на запит Еспресо.

"Станом на 01 .09.2025 податковий борг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 5,8 млрд гривень, в тому числі з фізичних осіб – 4,5 млрд гривень", – повідомили у ДПС.

Йдеться про заборгованість, яка накопичилась за попередні роки. При цьому платникам податків, які мають борги зі сплати податку на нерухомість, як і з будь-якого іншого податку, загрожують штрафи та пеня.

"У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу; при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу", – пояснюють у ДПС.

Кому нараховують податок на нерухомість

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні особи, які є власниками квартир площею понад 60 кв. м; будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів. Щороку до 1 липня податкова служба нараховує громадянам суму податки і надсилає податкові повідомлення – рішення. На його сплату є 60 днів моменту отримання.

Податок йде до місцевих бюджетів і його ставки встановлюють місцеві ради, тому у різних громадах і навіть різних населених пунктах однієї громади ставки можуть відрізнятись. Відповідно до Податкового кодексу, розмір ставки податку не може перевищувати 1,5 % розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр. У 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік, тож ставка розраховується від мінімальної зарплати, яка була на 1 січня 2024 року – 7100 грн. Отже, податок не може перевищувати 106,5 грн за 1 квадратний метр.

Власники нерухомості, що розташована на окупованих територіях, в зоні активних бойових дій чи пошкоджена звільняються від сплати податку.