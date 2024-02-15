Українці зможуть отримувати грошові перекази з Польщі у злотих: подробиці

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

ПриватБанк та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість відправки до України переказів у польських злотих (PLN) через систему PrivatMoney.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, тепер щоб відправити гроші з Польщі рідним і друзям до України, більше не треба обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ можна у гривнях або злотих на валютну картку.

Як надіслати переказ у злотих

Щоб надіслати до України грошовий переказ у злотих через ZEN.COM та PrivatMoney, потрібно:

мати активний рахунок у застосунку ZEN.COM;

вибрати валюту переказу PLN;

вказати ім’я та прізвище отримувача та номер картки/рахунку IBAN у гривні або номер рахунку IBAN у злотих у ПриватБанку;

перевірити, щоб у розділі "Тип переказу" було зазначено PrivatMoney.

У липні 2023 року ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney та запустив сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку. З початку роботи цього сервісу українці вже отримали 35 тис. переказів на суму 6 млн доларів.