Укренерго зранку застосувало контрольовані аварійні відключення по всій Україні

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що обмеження діятимуть в усіх регіонах України з 06:40 до 09:00. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 15 травня з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Натомість ДТЕК повідомляє, що екстренні відключення світла діють у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Ситуація у Києві

У Київській міській державній адміністрації заявили, що обмеження енергопостачання в столиці наразі незначні та не впливають на життєдіяльність міста.

Там закликали не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч та вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Натомість для промислових об'єктів рекомендують зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси та максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень.