Укренерго зранку застосувало контрольовані аварійні відключення по всій Україні
Уранці середи, 15 травня, Диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що обмеження діятимуть в усіх регіонах України з 06:40 до 09:00. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
"Причина - збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, 15 травня з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Натомість ДТЕК повідомляє, що екстренні відключення світла діють у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
"На жаль, важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Ситуація у Києві
У Київській міській державній адміністрації заявили, що обмеження енергопостачання в столиці наразі незначні та не впливають на життєдіяльність міста.
Там закликали не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч та вимикати світло в порожніх приміщеннях.
Натомість для промислових об'єктів рекомендують зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси та максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень.
- Увечері 14 травня у всіх регіонах України запровадили екстрені відключення світла через дефіцит електроенергії внаслідок обстрілів РФ.
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