Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва

Про це розповіла маркетолог пивоварні "Уманьпиво" Марія Кисіль, пише "Суспільне".

За словами маркетолога, підприємство представить той самий продукт, за тим самим рецептом та смаком під новою назвою - "Віденське".

"Існує думка, що це автентична назва цього пива, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Тому і вирішили назвати саме так", - сказала Марія Кисіль.

Зазначається, що керівництво вже давно думало змінити назву "Жигулівське", проте через низку технічних нюансів це зробили лише зараз. Пивзавод припинив виробництво пива зі старою назвою з кінця жовтня 2023 року. Проте сама процедура вилучення продукту з асортименту займає певний час, тому в магазинах ще можна побачити пиво зі старою назвою.

В "Уманьпиві" нову назву - "Віденське" - запатентували, проте поки чекали на офіційні документи випустили його лімітованою партією з рекламною кампанією "Життя триває".