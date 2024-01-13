Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське" у "Віденське". Це пов’язано з відмовою від російсько-радянського минулого
Про це розповіла маркетолог пивоварні "Уманьпиво" Марія Кисіль, пише "Суспільне".
За словами маркетолога, підприємство представить той самий продукт, за тим самим рецептом та смаком під новою назвою - "Віденське".
"Існує думка, що це автентична назва цього пива, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Тому і вирішили назвати саме так", - сказала Марія Кисіль.
Зазначається, що керівництво вже давно думало змінити назву "Жигулівське", проте через низку технічних нюансів це зробили лише зараз. Пивзавод припинив виробництво пива зі старою назвою з кінця жовтня 2023 року. Проте сама процедура вилучення продукту з асортименту займає певний час, тому в магазинах ще можна побачити пиво зі старою назвою.
В "Уманьпиві" нову назву - "Віденське" - запатентували, проте поки чекали на офіційні документи випустили його лімітованою партією з рекламною кампанією "Життя триває".
- Ще у 2022 році представники Рівненського пивзаводу нагородили переможців конкурсу на нову назву для пива "Жигулівського". Тоді його також перейменували на "Віденське".
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