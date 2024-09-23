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Головна Економіка Управління державної охорони закупило чотири Toyota Land Cruiser на 15,7 млн грн: там заявили, що автівки потрібні для іноземних делегацій

Управління державної охорони закупило чотири Toyota Land Cruiser на 15,7 млн грн: там заявили, що автівки потрібні для іноземних делегацій

Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
20:07
Економіка Гривні

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох автівок Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Там кажуть, що машини потрібні для забезпечення візитів іноземних делегацій

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Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Зазначається, що поставити чотири автівки Toyota Land Cruiser має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ "ВіДі Автострада". Вартість контракту становила 15,73 млн грн.

"До 25 грудня мають поставити чотири чорні позашляховики 2024 року випуску, з дизельним двигуном об’ємом 3.3 л, що забезпечує понад 300 к.с., відповідає екологічному стандарту Євро-5, забезпечує максимальну швидкість 210 км/год та розгін за 6,9 секунди", - йдеться у повідомленні.

Водночас автівки матимуть підігрів керма та сидінь, звукопоглинаюче скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. 

Як повідомляє видання, 3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser - це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі "Прозорро" цього року. 

Натомість в Управлінні державної охорони кажуть, що автівки закуповуються виключно для якісного забезпечення візитів в Україну іноземних високопосадовців.

"На жаль, жодне видання не зверталось до нас із запитом щодо цілей закупівлі чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser. Відповідно, були поширені недостовірні повідомлення", - сказали в Управлінні.

Теги:
Суспільство
Україна
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