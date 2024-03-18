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Головна Економіка Уряд із 1 квітня скоротить майже 20 тис. вакантних посад у держорганах

Уряд із 1 квітня скоротить майже 20 тис. вакантних посад у держорганах

18 березня, 2024 понедiлок
14:11
Економіка Кабмін

Кабмін ухвалив рішення з 1 квітня скоротити 19,3 тис. вакантних штатних посад у системі державних органів

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на зустрічі з дипломаткою з економічних питань посольства США Сарою Лонгбрейк.

"Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла у 2023 році й раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли в міністерствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати. Тому уряд виправив таку ситуацію", - сказав чиновник.

За його словами, Мінфін ініціював зміни підходів до умов оплати держслужбовців, "адже розумів проблематику нерівних умов у цій системі".

"Проаналізувавши стан оплати праці в державних органах, ми побачили, що у деяких органів стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено занадто великі надбавки. Наприклад, в одному зі структурних підрозділів ОДА у працівника відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тисяч гривень, а надбавка ‒ 620 %, заробітна плата цього працівника зростала автоматично у 6 разів. Тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади", - зазначив Єрмоличев.

Теги:
Україна
Кабмін
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