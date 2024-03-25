Уряд не включив Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini у реєстр розкішних авто, за які треба платити 25 тис. грн/рік, - Bihus.info

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.

Розслідувачі пояснюють, що щороку ДП "Держзовнішінформ" готує перелік автомобілів, власники яких повинні сплатити 25 тис. грн – так званий “податок на розкіш”. У цьогорічному переліку опублікованому на сайті Міністерства економіки у лютому відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться помилки, які можна використати як шпаринки для несплати податку.

Зокрема, у список автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок у 2024 р, взагалі не потрапили автівки марки Ferrari, які є найдорожчими на українському авторинку, за даними сайту auto.ria.

Наприклад, дві SF90 2022-го року нині продаються за $650 тис. і $800 тис..

Також у переліку з сайту Мінекономіки взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce, попри те, що автівками цієї британської марки користуються народні депутати України. Наприклад, на кросоверах Cullinan було помічено нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака, кажуть журанлісти.

Bihus.info. також зазначають, що кондитерський дім Вацака володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus, автомобілів італійської марки якої теж немає у цьогорічному переліку на сайті Мінекономіки.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які по ціновому критерію мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших, підкреслюють журналісти

Крім того, команда Bihus.info помітила у списку помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті автівки, які є в переліку. Так, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою – MaVbach.

Довідково. Транспортний податок – це сплата 25 тисяч гривень на рік для власників автомобілів, яким не більше п’яти років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (цьогоріч це близько 2.7 млн грн). Середньоринкова вартість розраховується за спеціальною формулою.

Список автомобілів під оподаткування готує ДП "Держзовнішінформ", а публікується він на сайті Міністерства економіки. У ньому вказуються конкретні марки, моделі, об’єми двигунів, вік машини, а також комплектація чи версія, за яку доведеться платити – аби власники чітко розуміли, що саме їхній транспортний засіб підлягає оподаткуванню.