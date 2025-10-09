Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Розпорядження уряду дозволяє Міноборони адмініструвати фінансування ключових програм розвитку оборонно-промислового комплексу.

Понад 36,6 млрд грн будуть спрямовані на:

виконання програм розвитку ОПК;

впровадження нових технологій;

розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

закупівлю озброєння та військової техніки.

Зазначається, що окремо 500 млн грн передбачено для державної фінансової підтримки підприємств у сфері оборонно-промислового комплексу.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.