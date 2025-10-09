Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
Кабмін ухвалив рішення про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості у 2025 році, на розвиток оборонно-промислового комплексу
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.
Розпорядження уряду дозволяє Міноборони адмініструвати фінансування ключових програм розвитку оборонно-промислового комплексу.
Понад 36,6 млрд грн будуть спрямовані на:
- виконання програм розвитку ОПК;
- впровадження нових технологій;
- розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
- закупівлю озброєння та військової техніки.
Зазначається, що окремо 500 млн грн передбачено для державної фінансової підтримки підприємств у сфері оборонно-промислового комплексу.
"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
