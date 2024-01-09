Уряд призначив виконувача обов'язків голови правління Енергоатому

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

"Відповідно до опублікованої сьогодні постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1420 "Про утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна призначено виконувачем обов‘язків голови правління новоствореного АТ "НАЕК "Енергоатом", - ідеться у повідомлення.

Також в.о. членів правління компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

Постановою передбачено, що утворене акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП "НАЕК "Енергоатом". Його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва).

За законом у держави є шість місяців на призначення наглядової ради (більшість членів якої повинні бути незалежними членами), а у тієї – чотири місяці на формування виконавчого органу компанії. Таким чином Котін може залишитися в.о. голови компанії до кінця жовтня 2024 року.