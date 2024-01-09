Уряд призначив виконувача обов'язків голови правління Енергоатому
Кабмін ухвалив постанову, якою призначив Петра Котіна виконувачем обов'язків голови правління АТ "Енергоатом". Раніше він був президентом НАЕК
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
"Відповідно до опублікованої сьогодні постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1420 "Про утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна призначено виконувачем обов‘язків голови правління новоствореного АТ "НАЕК "Енергоатом", - ідеться у повідомлення.
Також в.о. членів правління компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.
Постановою передбачено, що утворене акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП "НАЕК "Енергоатом". Його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства (філії, представництва).
За законом у держави є шість місяців на призначення наглядової ради (більшість членів якої повинні бути незалежними членами), а у тієї – чотири місяці на формування виконавчого органу компанії. Таким чином Котін може залишитися в.о. голови компанії до кінця жовтня 2024 року.
- Кабмін на засіданні 29 грудня 2023 року ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Варто зазначити, що ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в ефірі Еспресо казав, що під час війни перетворення Енергоатому на акціонерне товариство може нашкодити національній безпеці України: "У законопроєкті про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство є безліч питань. Перш за все щодо ліцензування. Все-таки змінюється юридичний статус Енергоатому. Також корпоратизація несе за собою приватизацію не промислових активів. А під час війни приватизувати непромислові активи Енергоатому є великим питанням. Це може нашкодити національній безпеці", - заявив він.
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