Уряд схвалив продаж держпакета акцій найбільшого в Україні підприємства з видобутку титанових руд

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн.

"Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК за цю суму", - додав Шмигаль.

Він підкреслив, що приватизація державних підприємств - це важливий елемент розвитку української економіки та збільшення інвестицій, а також прозорість та зменшення корупційних ризиків.

Як стало відомо з даних ресурсу "Прозорро.Продажі", аукціон з продажу акцій відбувся 9 жовтня. Його виграла компанія "Цемін Україна", яка була єдиним учасником торгів. Пропозиція становила 3,94 млрд грн. Стартовою була ціна у 3,90 млрд грн.

Згідно з затвердженими умовами продажу покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Довідка. ОГХК входить до десятка найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшою в Європі. У 2020 році компанія виробила майже 350 000 т концентратів титанових руд і циркону, за даними BDO Corporate Finance, яка є радником із приватизації ОГХК.