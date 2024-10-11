Уряд схвалив продаж держпакета акцій найбільшого в Україні підприємства з видобутку титанових руд
Кабінет міністрів затвердив продаж державного пакета акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) - найбільшого в Україні підприємства з видобування та збагачення титанових руд
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зазначається, що переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн.
"Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК за цю суму", - додав Шмигаль.
Він підкреслив, що приватизація державних підприємств - це важливий елемент розвитку української економіки та збільшення інвестицій, а також прозорість та зменшення корупційних ризиків.
Як стало відомо з даних ресурсу "Прозорро.Продажі", аукціон з продажу акцій відбувся 9 жовтня. Його виграла компанія "Цемін Україна", яка була єдиним учасником торгів. Пропозиція становила 3,94 млрд грн. Стартовою була ціна у 3,90 млрд грн.
Згідно з затвердженими умовами продажу покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.
Довідка. ОГХК входить до десятка найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшою в Європі. У 2020 році компанія виробила майже 350 000 т концентратів титанових руд і циркону, за даними BDO Corporate Finance, яка є радником із приватизації ОГХК.
- У серпні 2023 року РБК-Україна за підсумками власного розслідування заявило, що РФ через посередників досі отримує частину титанової сировини, яку експортують з України. Об’єднана гірничо-хімічна компанія виступила з публічним коментарем-запереченням.
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