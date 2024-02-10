Уряд виділить понад 40 млрд грн для українського бізнесу в 2024 році
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році з держбюджету виділять понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу підприємцям
Про це він написав у телеграм.
"Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо більше 40 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За його словами, купівля українських товарів - це робочі місця, податки у бюджет, а отже - посилення армії та внесок кожного в перемогу.
Крім цього, уряд готує заходи для підтримки українського виробника.
"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", - написав Шмигаль.
- Представники близько 100 компаній з Японії та України візьмуть участь у конференції зі сприяння економічному відновленню 19 лютого в Токіо, де японський уряд представить заходи для заохочення компаній до відкриття бізнесу в Україні.
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