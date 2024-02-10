Уряд виділить понад 40 млрд грн для українського бізнесу в 2024 році

Про це він написав у телеграм.

"Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо більше 40 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За його словами, купівля українських товарів - це робочі місця, податки у бюджет, а отже - посилення армії та внесок кожного в перемогу.

Крім цього, уряд готує заходи для підтримки українського виробника.

"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", - написав Шмигаль.