Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, 726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн - з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - йдеться у повідомленні.