Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС
Українській уряд виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, 726 млн грн було виділено для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн - з фонду ліквідації наслідків агресії.
"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", - йдеться у повідомленні.
- Унаслідок масованої атаки РФ 11 квітня було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.
- 16 квітня Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту.
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