Уряд відкрив для військових товарів усі пункти пропуску
Уряд на засіданні 2 серпня ухвалив постанову, якою відкрив усі пункти пропуску для товарів військового призначення, зокрема тих, які надходять від держав-партнерів
Про це повідомила пресслужба Мінфіну, який розробив проєкт постанови на ініціативу Держмитслужби.
"Сьогодні, 2 серпня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" для спрощення постачання військових товарів через митний кордон України", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, включно з тими, які надходять від держав-партнерів.
Після ухвалення відповідних змін підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть уникати ускладнень унаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України.
Також це рішення дасть змогу оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.
- Раніше в Україні скасували ввізне мито та ПДВ на деякі товари військового призначення, зокрема обладнання для РЕБ і розмінування.
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