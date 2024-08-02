Уряд відкрив для військових товарів усі пункти пропуску

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, який розробив проєкт постанови на ініціативу Держмитслужби.

"Сьогодні, 2 серпня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" для спрощення постачання військових товарів через митний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням постановою передбачено розширення кількості пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану, а саме безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, включно з тими, які надходять від держав-партнерів.

Після ухвалення відповідних змін підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть уникати ускладнень унаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України.

Також це рішення дасть змогу оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.