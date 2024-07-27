Відсьогодні ввізне мито та ПДВ не поширюється на товари для електроенергетики та РЕБ: про що йдеться
У суботу, 27 липня, набули чинності Закони України № 3853-IX та №3854-IX від 16.07.2024, які скасовують сплату митних платежів при ввезенні в Україну низки товарів, критично важливих для енергетичної безпеки та оборони країни
Про це повідомляє Державна митна служба України.
"Змінами передбачено на період дії воєнного стану в Україні звільнення від сплати митних платежів товарів, ввезених для енергетичної безпеки, у тому числі тих, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях", - йдеться у повідомленні.
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Що саме звільняється від мита та ПДВ?
Обладнання для енергетики:
- електрогенераторне обладнання;
- обладнання для вітро- та сонячної генерації;
- акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Обладнання для РЕБ та розмінування:
- обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам та/або ремонту машин механізованого розмінування;
- тактичні навушники спеціального військового призначення, які класифікуються у товарній підкатегорії 8518 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД;
- засоби радіоелектронної боротьби, зокрема антидронові рушниці та радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам, що класифікуються у товарній позиції 8543 згідно з УКТ ЗЕД;
- комплектуючі для організації власного виробництва та ремонту в Україні машин механізованого розмінування (товарні позиції 8427, 8430, 8479 згідно з УКТ ЗЕД);
- комплектуючі для виготовлення активних засобів протидії технічним розвідкам (товарні позиції 8517, 8525, 8543 згідно з УКТ ЗЕД).
Електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту та/або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій – всі ці товари також підпадають під пільгове ввезення в Україну.
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Верховна Рада у вівторок, 16 липня, ухвалила закон, який передбачає звільнення від податкових та митних зборів на ввезення в Україну енергетичного обладнання.
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