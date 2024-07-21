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Головна Економіка "Держава не може вам допомогти, допомагайте собі самі": експерт з енергоефективності Павлюк про скасування ввізного мита й ПДВ на енергообладнання
Ексклюзив

"Держава не може вам допомогти, допомагайте собі самі": експерт з енергоефективності Павлюк про скасування ввізного мита й ПДВ на енергообладнання

21 липня, 2024 неділя
15:21
Економіка генератор, блекаут

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк вважає, що держава мала б чесно сказати суспільству, що їй не вдається стабілізувати ситуацію в енергетиці

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Скасування мита та ПДВ на енергообладнання та підняття акцизу на нафтопродукти не створює хороші умови для підтримання енергетичної системи. В цій історії є лише погані варіанти й ще гірші. Ці рішення Верховної Ради вказують на те, що держава вам ніяк не може допомогти. Ви маєте самі собі допомагати в умовах критичної ситуації в енергетичній системі. І про це чесно було б сказати людям. Влада має чесно сказати, що їй не вдається підняти енергетику до того стану, щоб задовольнити всі потреби", - пояснив Павлюк.

За словами експерта, рішення для покращення ситуації в енергетичній системі є, але вони дорогі.

"Зараз дійсно важка ситуація для бізнесу. Втім, рішення обовʼязково потрібно шукати. Мені дивно, що великі супермаркети до цього часу не встановлюють сонячні панелі на дахах своїх приміщень. Насправді ситуація в нашій енергетичній системі знаходиться в дуже особливому стані. Наша енергетика знаходиться на рівні початку 2000-х років, коли в Україну приїхали мобільні телефони. Тоді виявилось, що дротові телефони вже не потрібні. Так, мобільний телефон дорожчий, але він є. Теж саме з енергетикою. Рішення є, втім, вартують вони дорого", - додав він.

  • Верховна Рада у вівторок, 16 липня, ухвалила закон, який передбачає звільнення від податкових та митних зборів на ввезення в Україну енергетичного обладнання
  • Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
нафта
Енергетика
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