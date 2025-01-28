Уряд запустив в Україні поштовий банк: що це та які послуги там надаватимуть

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна створює поштовий банк – "Укрпошта Банк", який є важливим кроком у впровадженні державної стратегії фінансової інклюзії.

"Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", - сказав Шмигаль.

За його словами, це спростить отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків.

Крім того, вищезазначеним рішенням держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету, наголосив прем'єр.

Своєю чергою пресслужба Міністерства розвитку громад і територій уточнила, що рішення уряду про запуск поштового банку забезпечить доступ до банківських послуг для понад 30% українців, зокрема у районах, наближених до зони бойових дій, на деокупованих територіях і у віддалених куточках країни.

"Укрпошта Банк" здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Банк зможе пропонувати базові фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків тощо. У пресслужбі зазначили, що люди в зонах бойових дій мають обмежений доступ до банківських послуг, водночас влада прагне зробити так, аби вся територія України була охоплена банківською інфраструктурою й усі громадяни мали рівний доступ до фінпослуг.

"Особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення і малому бізнесу, який потребує підтримки. Для маломобільних осіб та людей з інвалідністю буде створено умови для отримання банківських послуг безпосередньо вдома. Навіть у разі відсутності електропостачання чи зв’язку базові фінансові сервіси залишатимуться доступними у прифронтових і сільських регіонах, що є надзвичайно важливим у кризових обставинах", - пояснили у відомстві.

В уряді сподіваються, що установа стане однією з лідерів за кількістю відділень.

Ухвалення відповідного законодавства відкриє можливість для "Укрпошта Банку" надавати банківські послуги особам з інвалідністю та тим, хто наразі не має доступу до традиційної банківської інфраструктури, резюмували у Мінінфраструктури.