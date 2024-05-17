Увечері можуть бути відключення: у ДТЕК розповіли, які регіони залишаться без світла

Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або області. Також кияни можуть слідкувати за графіками в додатку "Київ Цифровий".