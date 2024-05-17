Увечері можуть бути відключення: у ДТЕК розповіли, які регіони залишаться без світла
З 19:00 у деяких областях України можливі відключення світла. Ситуація в українській енергосистемі залишається "вкрай важкою"
Про це повідомляє ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", - йдеться у повідомленні.
За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.
Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або області. Також кияни можуть слідкувати за графіками в додатку "Київ Цифровий".
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
- Згодом радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко повідомив, що відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
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