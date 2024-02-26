В ОП підтвердили, що Україна працює над відкриттям одного з аеропортів
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна прагне відновити повітряне сполучення та працює над запуском роботи одного з аеропортів
Про це він сказав на презентації програми "Зроблено в Україні", повідомляє "Ліга.net".
"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть (закриті, - ред.). Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки", – розповів Єрмак.
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Водночас глава Офісу президента не оголосив, який саме аеропорт може відновити свою роботу.
- 18 січня заступник глави ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року.
- 20 лютого повідомлялося, що в разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні.
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