В Україні 21 червня графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що графіки відключень завтра, 21 червня, діятимуть впродовж усієї доби по всій території України. Зокрема з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

У компанії зауважили, що причиною відключень є наслідки семи масованих ворожих атак по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.