В Україні 21 червня графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби
Завтра, 21 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах України
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що графіки відключень завтра, 21 червня, діятимуть впродовж усієї доби по всій території України. Зокрема з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
У компанії зауважили, що причиною відключень є наслідки семи масованих ворожих атак по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
- Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 20 червня пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській і Донецькій областях. Також є пошкодження в мережах обленерго на Київщині.
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