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Головна Економіка "В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук

"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук

Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
18:12
Економіка Руслан Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть створити єдину систему тарифної сітки для зарплат "бюджетників" та чиновників

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Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сьогодні на Погоджувальній раді ми піднімали питання, яке стосувалося, зокрема, єдиної тарифної сітки. Тому що не може бути в державі, що хтось отримує декілька тисяч, а хтось отримує декілька мільйонів, і незрозуміла ефективність його роботи", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що єдина справедлива тарифна сітка кожному, хто працює на державу, повинна бути "чітка і зрозуміла", та додав, що в Раді найближчим часом прийдуть до напрацювання цього підходу.

"Люди повинні мати можливість обирати, або ти йдеш працювати на державу, бачиш свої гарантії, соціальні гарантії, рівень зарплати, або ти йдеш працювати в бізнес, і сплачуєш податки для того, щоб допомагати суспільству отримувати державний апарат. Це справедливо", - додав спікер.

За його словами, є два варіанти втілення тарифної сітки: або встановлюється вищий коефіцієнт, тобто найвища заробітна плата в країні, і від неї йде низхідний коефіцієнт, або встановлюється єдиний мінімум, але від нього йде висхідний коефіцієнт з зафіксованим максимумом.

  • Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, проголосувала у першому читанні за проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
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