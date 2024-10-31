"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сьогодні на Погоджувальній раді ми піднімали питання, яке стосувалося, зокрема, єдиної тарифної сітки. Тому що не може бути в державі, що хтось отримує декілька тисяч, а хтось отримує декілька мільйонів, і незрозуміла ефективність його роботи", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що єдина справедлива тарифна сітка кожному, хто працює на державу, повинна бути "чітка і зрозуміла", та додав, що в Раді найближчим часом прийдуть до напрацювання цього підходу.

"Люди повинні мати можливість обирати, або ти йдеш працювати на державу, бачиш свої гарантії, соціальні гарантії, рівень зарплати, або ти йдеш працювати в бізнес, і сплачуєш податки для того, щоб допомагати суспільству отримувати державний апарат. Це справедливо", - додав спікер.

За його словами, є два варіанти втілення тарифної сітки: або встановлюється вищий коефіцієнт, тобто найвища заробітна плата в країні, і від неї йде низхідний коефіцієнт, або встановлюється єдиний мінімум, але від нього йде висхідний коефіцієнт з зафіксованим максимумом.