"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть створити єдину систему тарифної сітки для зарплат "бюджетників" та чиновників
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Сьогодні на Погоджувальній раді ми піднімали питання, яке стосувалося, зокрема, єдиної тарифної сітки. Тому що не може бути в державі, що хтось отримує декілька тисяч, а хтось отримує декілька мільйонів, і незрозуміла ефективність його роботи", - сказав Стефанчук.
Він зазначив, що єдина справедлива тарифна сітка кожному, хто працює на державу, повинна бути "чітка і зрозуміла", та додав, що в Раді найближчим часом прийдуть до напрацювання цього підходу.
"Люди повинні мати можливість обирати, або ти йдеш працювати на державу, бачиш свої гарантії, соціальні гарантії, рівень зарплати, або ти йдеш працювати в бізнес, і сплачуєш податки для того, щоб допомагати суспільству отримувати державний апарат. Це справедливо", - додав спікер.
За його словами, є два варіанти втілення тарифної сітки: або встановлюється вищий коефіцієнт, тобто найвища заробітна плата в країні, і від неї йде низхідний коефіцієнт, або встановлюється єдиний мінімум, але від нього йде висхідний коефіцієнт з зафіксованим максимумом.
- Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, проголосувала у першому читанні за проєкт державного бюджету на 2025 рік.
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