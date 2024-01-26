В Україні ввели в експлуатацію нову свердловину: з неї можна видобувати 250 тис. куб. м газу на добу

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Вказано, що нову розвідувальну свердловину ввели в експлуатацію на початку 2024 року. На цьому родовищі це вже 10-та свердловина, яка показує високий результат. Місце для її закладання визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Проєктна глибина свердловини становить 3950 м.

Наразі фахівці компанії продовжують вивчати можливості родовища, щоб наростити видобуток.

"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння нових свердловин. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", - зазначив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.