В Україні ввели в експлуатацію нову свердловину: з неї можна видобувати 250 тис. куб. м газу на добу
Укргазвидобування ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину: вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу
Про це інформує пресслужба Нафтогазу.
Вказано, що нову розвідувальну свердловину ввели в експлуатацію на початку 2024 року. На цьому родовищі це вже 10-та свердловина, яка показує високий результат. Місце для її закладання визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Проєктна глибина свердловини становить 3950 м.
Наразі фахівці компанії продовжують вивчати можливості родовища, щоб наростити видобуток.
"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння нових свердловин. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", - зазначив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.
- Укргазвидобування у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин. Завдяки новим свердловинам видобуток газу вдалося збільшити до понад 1 млрд куб. м за рік. Як вказують у компанії, це є їхнім рекордом за більш ніж 20 років.
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