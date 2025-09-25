В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський

Про це в інтерв'ю Еспресо розповів засновник титанової компанії Velta Андрій Бродський.

"Переробка титану у нас представлена двома підприємствами. Це Сумихімпром, де до війни виробляли пігмент двоокис титану, та Запорізький титаномагнієвий комбінат, який виробляв металічний титан, тобто титанову губку. Я не знаю, яка буде безпекова складова після війни, але зараз, я не бачу можливості відновити діяльність цих двох підприємств", - заявив Андрій Бродський.

За його словами робота на цих підприємствах зупинена. В тому числі і з міркувань екологічної безпеки.

"Будь-який прильот дрона чи КАБа або ще щось… Ви ж розумієте, що лінія зіткнення і поруч з Запоріжжям, і поруч з Сумами, на жаль. Будь-який прильот по діючому підприємству створить екологічну катастрофу в регіоні. Тому вони зупинені і як будуть відновлені, я не розумію", - пояснив він.

Щодо видобутку титанових руд, то він також суттєво поступається тим показникам, які були до повномасштабного вторгення.

"Не хочу казати про колег з видобувного сектору, але в мене є враження, що не вдасться швидко відновити обсяги, які були до Великої війни" - каже Андрій Бродський.