В Україну ввезли 86 тис. легковиків за квартал: з яких країн імпортували найбільше

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначено, що вартість 86 тис. автівок становить $1,1 млрд, коли державний бюджет отримав 11,1 млрд грн за їхній імпорт.

Найбільше легкових авто (17,1 тис.) імпортували з Німеччини, на другому місці американські автівки - 14,5 тис. Третє місце посіли автівки з Китаю - 9,1 тис.

"До ТОП-5 увійшли автомобілі з Японії - 8,9 тис. авто та Південної Кореї - 4,4 тис. авто. Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автівки в Україну, закривають: Словаччина - 4,2 тис. автомобілів, Франція - 4,1 тис. автомобілів, Мексика - 4 тис. автомобілів, Велика Британія - 3,7 тис. автомобілів та Чехія 3,7 тис. автомобілів", - інформують у Державній митній службі.

Водночас у повідомленні зазначають, за перший квартал минулого року в Україну завезли на 67% менше легкових автівок, ніж цьогоріч - 52 тис. Їхня заявлена вартість - понад $705,8 млн, що на 61% менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

За вартісними обсягами поточного року найбільший імпорт авто становить із США - на $211,2 млн (до держбюджету було сплачено 2 млрд грн), Німеччини - $168,7 млн (сплачено понад 2,1 млрд грн до держбюджету), КНР - $138,2 млн (182,3 млн грн отримав держбюджет.

"До ТОП-5 за заявленою вартістю імпортованих машин увійшли Японія - $133,6 млн (бюджет отримав майже 1,8 млрд грн) та Словаччина - $81,7 млн (до держбюджету сплачено 788,4 млн грн)", - додають у повідомленні.

За вартісними обсягами імпортованих легкових авто в переліку держав також є: Велика Британія - на $59,6 млн (майже 492 млн грн отримав бюджет), Угорщина - $53,2 млн (понад 515,3 млн грн сплачено до держбюджету), Південна Корея - $49,3 млн (бюджет отримав 468,4 млн грн), Польща - $40,2 млн (понад 351,6 млн грн отримав бюджет) і Румунія - $38,8 млн (311,9 млн грн були перераховані до бюджету України).