В уряді Польщі сказали, коли почнуть перемовини з фермерами щодо блокади кордону

Про це він повідомив Polskie Radio 24.

За його словами, деталі перемовим наразі з'ясовуються.

"Якщо ці переговори відбудуться, то це будуть переговори, яких у Польщі в галузі сільського господарства не було 30 років", - додав Колодзейчак, повідомляють у виданні.

Також заступник міністра наголосив, що метою перемовин є домовитись із аграріями.

"Встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що через два місяці таких проблем не буде", - сказав Колодзейчак.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.