В уряді Польщі сказали, коли почнуть перемовини з фермерами щодо блокади кордону
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що в понеділок мають початися переговори із фермерами стосовно блокади кордону
Про це він повідомив Polskie Radio 24.
За його словами, деталі перемовим наразі з'ясовуються.
"Якщо ці переговори відбудуться, то це будуть переговори, яких у Польщі в галузі сільського господарства не було 30 років", - додав Колодзейчак, повідомляють у виданні.
Також заступник міністра наголосив, що метою перемовин є домовитись із аграріями.
"Встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що через два місяці таких проблем не буде", - сказав Колодзейчак.
Що відомо про протести на українсько-польському кордоні
7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.
12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.
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