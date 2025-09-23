Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"НКЦПФР щодня дбає про захист інвесторів і регулярно повідомляє громадськість про фінансові проєкти, які можуть бути ризиковими. Згідно з розпорядженням Комісії, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались наступні: ● Школа трейдингу Михайла Рудковського ; ● TFH/Topfin ; ● Trade Bino ", – йдеться у повідомленні Нацкомісії.

Наразі список містить 447 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті Комісії за посиланням . Тож перед тим, як купити курс з умовною назвою "як стати мільйонером, маючи 100 доларів" чи спробувати інвестувати у крипту, варто переглянути, чи є компанія, якій ви готові довірити свої гроші, у цьому списку.

"До сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів: немає ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження, відсутній належний контроль, активно використовується агресивна реклама, обіцяють надприбутки й приховують ризики", – пояснює комісія.

Найгучніші викриття шахрайства з інвестиціями в Україні

У серпні цього року одеські поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade та трьох його спільниць.

"Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей", – повідомляє Нацполіція.

Поліцейські встановили 94 потерпілих, які вклали кошти у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25,7 млн грн.

Торік Нацполіція викрила угруповання, члени якого ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та ЄС, пропонуючи інвестувати кошти у крипту. Оператори кол-центрів телефонували особам і, представляючись співробітниками фондових бірж, пропонували потенційним жертвам вкласти особисті кошти в криптовалюту. Використовуючи психологічні прийоми, запевняли громадян в отриманні інвестиційного прибутку. Після чого потерпілі переказували гроші на електронні гаманці та банківські картки.

Тоді затримали 14 учасників угруповання (організаторами схеми були двоє громадян Грузії). Слідчі вилучили 12 автівок преміум-класу, серед яких Mercedes, Porsche, BMW, 136 одиниць комп’ютерної техніки, 951 сім-карту, 455 стартових пакетів, чорнові записи, а також 64 500 доларів, понад 311 000 гривень, 4 600 євро.

У Кропивницькому Кіберполіція припинила шахрайську діяльність "фінансової біржі", яка ошукувала своїх інвесторів. 21-річний молодик створив та наповнював контент на веб-порталі фейкової торгівельної біржі для імітації трейдингової. Брокерська компанія "біржі" нібито була зареєстрована в одній із тихоокеанських острівних держав, а її головний офіс – в одній із європейських столиць. Чоловік разом зі спільниками пропонували вкладати гроші у фінансові операції, однак вкладники лише втратили свої гроші. Встановлена ​​сума збитків перевищила пів мільйона гривень.

Які ознаки, що проєкт може бути шахрайським

Нацкомісія визначила 13 ознак потенційно шахрайського проєкту:

1) великий відсоток гарантованої дохідності (пропозиція прибутків, які значно більші, ніж середня процентна ставка банків за депозитами);

2) відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

3) агресивний маркетинг;

4) відсутність фізичного офісу на території України;

5) відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність;

6) відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції (перевірка фінансового стану особи, її кредитної історії), відсутність фінансового моніторингу;

7) закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту, відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проєкту, а також про власників та бенефіціарів таких юридичних осіб;

8) відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України;

9) наполегливі пропозиції залучати до проєкту нових користувачів (клієнтів);

10) приховування права власності (відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які інвестує проєкт);

11) залучення коштів, віртуальних активів, інших платіжних засобів інвесторів за навчання інвестування, трейдингу, фінансової грамотності та/або з метою подальшого залучення таких інвесторів до брокерів або інвестиційних проєктів, які не мають відповідних дозволів та ліцензій;

12) відсутність чітких попереджень про ризики, зокрема про можливість втрати інвестованих коштів;

13) використання на сайті посилань та/або зазначення інформації щодо наявності дозвільних документів Комісії, державних регуляторів ринків капіталу та організованих товарних ринків іноземних держав, яка не відповідає дійсності.

У комісії закликають інвесторів буди особливо обережними, якщо проєкт, куди вони зібрались інвестувати гроші, відповідає бодай одному з перелічених критеріїв. Закликаємо інвесторів при відповідності інвестиційного проєкту, хоча б одній або декільком таким ознакам, бути особливо уважним і обережним щодо інвестування в такий проєкт. Найкраще зробити додаткові перевірки з метою впевнитися в надійності проєкту, або ж взагалі відмовитися від таких інвестицій.