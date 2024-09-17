Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про публічні закупівлі

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Як зазначив Железняк, ухвалення цього закону є однією з вимог для отримання допомоги від ЄС через план Ukraine Facility та Світового банку.

Законопроєкт №11520 має на меті забезпечити проведення ефективних публічних закупівель у прозорий та конкурентний спосіб, йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, проєкт пропонує заборонити публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян РФ, Білорусі та Ірану. Це також стосується юридичних осіб, які зареєстровані відповідно до законодавства України, але пов'язані зі згаданими країнами.

Крім того, законопроєкт визначає правила проведення закупівель та встановлює умови для проведення переговорів і кваліфікаційного відбору кандидатів.

Також проєкт, серед іншого, пропонує, якщо вартість робіт перевищує 200 тис. грн та є меншою ніж 1,5 млн грн, замовник може здійснити закупівлю без використання електронної системи, але з обов’язковим оприлюдненням звіту про проведену закупівлю.

До того ж, як визначає законопроєкт, якщо вартість закупівлі товару чи послуг перевищує 400 тис. грн та є меншою, ніж сума, еквівалентна 143 тис. євро, а робіт - перевищує 1,5 млн грн та є меншою, ніж сума, еквівалентна 5538 тис. євро, замовник здійснює закупівлю в спосіб, визначений законодавством.