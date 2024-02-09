Від 100 тис. грн: для закупівель продуктів за бюджетні кошти тепер обов'язково треба використовувати Prozorro Market

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Такі зміни Кабмін ухвалив на засіданні 9 лютого.

"Механізм закупівель за електронним каталогом – найбільш зрозумілий та доступний, тож ми пропонуємо замовникам та постачальникам використовувати під час закупівель саме електронний каталог. Рішення також сприятиме попередженню можливих зловживань та зменшить корупційні ризики під час закупівель", - сказала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

У переліку товарів, які слід закуповувати за електронним каталогом, є м’ясо (курятина, свинина, яловичина), заморожена риба, яйця, молоко та молочні продукти, зокрема сметана та кефір, сирні вироби, цукор буряковий, макарони, борошно й різні крупи, овочі та фрукти - капуста, буряк, морква, яблука, картопля та інші.

Зазначено, що електронний каталог Prozorro Market - частина реформ у сфері публічних закупівель. Він дозволяє замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів за 9 днів та має вдвічі більшу конкуренцію, у порівнянні з класичною тендерною процедурою. Відомо, що централізовану закупівельну організацію ДУ "Професійні закупівлі" призначено адміністратором каталогу в частині товарів широкого вжитку, зокрема й продуктів харчування.

У випадку, якщо закупівля не відбулася за електронним каталогом шляхом запиту пропозицій, замовник матиме можливість провести закупівлю на відкритих торгах, водночас не збільшивши очікувану вартість.

"Цим же рішенням уряд заборонив закупівлю товарів, робіт та послуг у фізичних та юридичних осіб з РФ, Білорусі та Ірану, у компаній, кінцевими бенефіціарами, чи власниками понад 10% акцій яких є громадяни цих країн", - додали в повідомленні.

Водночас є винятки:

для громадян, які на законних підставах живуть на території України;

якщо активи в компаніях-постачальниках громадян РФ, Білорусі чи Ірану передані АРМА,

якщо необхідні для ремонту та обслуговування товарів продукція з РФ чи РБ придбали до 19 жовтня 2022 року.

29 грудня стало відомо, що у 2023 році обсяги закупівель через систему Prozorro в порівнянні з минулим роком зросли утричі: вони сягнули 480 мільярдів гривень.