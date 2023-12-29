Обсяги закупівель через систему Prozorro у 2023 році сягнули 480 млрд грн

Про це інформує Міністерство економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що за останні місяці понад 80% закупівельних коштів витрачаються через Prozorro. За її словами, Україна планує зробити систему основною для відновлення країни.

"За минулий рік система пережила деяку трансформацію під вимоги воєнного часу – була суттєво скорочена тривалість процедур, з’явилася можливість приховувати саме чутливу інформацію, був масштабований такий швидкий та ефективний інструмент закупівель, як Prozorro Market. У результаті обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі – до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що за пів року на тендерах незбройних оборонних закупівель Міністерства оборони України через Prozorro вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету. Загалом за 2023 рік за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.