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Обсяги закупівель через систему Prozorro у 2023 році сягнули 480 млрд грн

29 грудня, 2023 п'ятниця
13:52
Економіка Prozorro

У 2023 році обсяги закупівель через систему Prozorro в порівнянні з минулим роком зросли утричі: вони сягнули 480 мільярдів гривень

Про це інформує Міністерство економіки України. 

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що за останні місяці понад 80% закупівельних коштів витрачаються через Prozorro. За її словами, Україна планує зробити систему основною для відновлення країни. 

"За минулий рік система пережила деяку трансформацію під вимоги воєнного часу – була суттєво скорочена тривалість процедур, з’явилася можливість приховувати саме чутливу інформацію, був масштабований такий швидкий та ефективний інструмент закупівель, як Prozorro Market. У результаті обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі – до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що за пів року на тендерах незбройних оборонних закупівель Міністерства оборони України через Prozorro вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету. Загалом за 2023 рік за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.  

  • Раніше Світовий банк підтвердив повну відповідність української системи електронних закупівель Prozorro своїм правилам і схвалив її використання для усіх проєктів, які фінансує в Україні
Україна
бізнес
ProZorro
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