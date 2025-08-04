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Відкритий конкурс з обрання керівника Держмитслужби: уряд оголосив склад конкурсної комісії

Світлана Кравченко
4 серпня, 2025 понедiлок
12:09
Економіка Державна митна служба України

На засіданні у понеділок, 4 серпня, уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України

Зміст

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це важливий етап у перезавантаженні митниці, "яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами",

Так, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів. Зокрема, серед представників від України виступили:

  • Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
  • Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
  • Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

  • Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
  • Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
  • Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. За словами прем'єрки, це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. 

"Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - наголосила Свириденко.

  • Нещодавно прем’єр-міністерка ініціювала важливий крок у реформуванні Державної митної служби, доручивши винести на розгляд уряду питання про формування конкурсної комісії для відбору нового керівника відомства.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
митниця
Юлія Свириденко
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