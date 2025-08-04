Відкритий конкурс з обрання керівника Держмитслужби: уряд оголосив склад конкурсної комісії
На засіданні у понеділок, 4 серпня, уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, це важливий етап у перезавантаженні митниці, "яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами",
Так, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів. Зокрема, серед представників від України виступили:
- Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
- Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
- Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".
Від міжнародних партнерів:
- Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
- Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
- Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. За словами прем'єрки, це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.
"Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - наголосила Свириденко.
- Нещодавно прем’єр-міністерка ініціювала важливий крок у реформуванні Державної митної служби, доручивши винести на розгляд уряду питання про формування конкурсної комісії для відбору нового керівника відомства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.67
- Актуальне
- Важливе