Відкритий конкурс з обрання керівника Держмитслужби: уряд оголосив склад конкурсної комісії

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це важливий етап у перезавантаженні митниці, "яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами",

Так, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів. Зокрема, серед представників від України виступили:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. За словами прем'єрки, це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

"Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - наголосила Свириденко.