Реформа митниці: Свириденко доручила винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника

Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

"Провела нараду з Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - зазначила Свириденко.

За її словами, ключовим завданням є забезпечення максимальної прозорості та професіоналізму у процесі відбору.

"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - підсумувала прем'єрка.