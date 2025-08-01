Реформа митниці: Свириденко доручила винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко ініціювала важливий крок у реформуванні Державної митної служби, доручивши винести на розгляд уряду питання про формування конкурсної комісії для відбору нового керівника відомства
Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.
"Провела нараду з Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - зазначила Свириденко.
За її словами, ключовим завданням є забезпечення максимальної прозорості та професіоналізму у процесі відбору.
"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - підсумувала прем'єрка.
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