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Призначення директора БЕБ: Свириденко домовилася з Цивінським, що він пройде поліграф

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2025 п'ятниця
16:23
Суспільство БЕБ, Бюро економічної безпеки

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з кандидатом на посаду директора БЕБ Олександром Цивінським, призначення якого двічі відхилив Кабмін. Детектив НАБУ пройде перевірку на поліграфі

Зміст

Про це Свириденко та Цивінський написали у facebook.

"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", – розповіла премʼєрка.

Вона додала: розраховують, що рішення для оновлення БЕБ зможуть ухвалити наступного тижня.

"Підтверджую: розмова з премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед", – також написав Цивінський.

Зокрема, напередодні він оголошував: СБУ офіційно підтвердила, що підстав для непризначення його директором БЕБ немає.

"Жодного запиту з боку Кабінету міністрів щодо моєї кандидатури не надходило. Вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення Голови конкурсної комісії Лаури Стефан. Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до уряду. Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить "безпекові ризики", сьогодні не існує", – написав Цивінський, опублікувавши лист СБУ на його запит.

Реакція ЦПК

Центр протидії корупції вважає, що проходження Цивінським поліграфі потрібно, "аби врятувати обличчя собі (Свириденко) та президенту".

"Що це за питання, які премʼєрка планує зняти — досі невідомо. Як писав сам Цивінський, попри звернення до Кабміну та СБУ, жоден орган так і не зміг повідомити, які до нього є питання.  А таємний лист СБУ, через який начебто і не призначив Цивінського колишній склад Кабміну, взагалі зник з СБУ. Після повернення з Кабміну його знищили", – пише Центр.

Також наголошується, що така процедура не передбачена законом, натомість – уряд повинен призначити переможця конкурсу, визначеного незалежною комісією.  

"Проте у Зеленського, чомусь, думають більше не про закон. А про те, як надурити суспільство для власної вигоди. А після чергової невдалої спроби обману — як хоч трохи зберегти обличчя принаймні для позитивного посту у соцмережах", – резюмує ЦПК.

Заява "Європейської Солідарності"

Нардепка Ірина Геращенко опублікувала заяву "ЄС" із вимогою від Кабміну виконати норми закону й без передумов призначити керівника БЕБ.

"Останні заяви премʼєр - міністра України Ю. Свириденко щодо вимоги уряду до переможця конкурсу на посаду керівника БЕБ О. Цивінського пройти поліграф - це правовий нігілізм і спроби заговорити і затягнути процес, це спроба дискредитації кандидата і конкурсної комісії. Подібної норми немає в законі про конкурс і призначення, а керівниця уряду, як і всі інші міністри, мають неухильно дотримуватися закону, а не трактувати його в вільний спосіб", – йдеться в заяві.

Там наголосили: реформа Бюро економічної безпеки, так як і АРМА і ДБР, – маяки для продовження допомоги від МВФ і Ukraine Facility. Раніше Єврокомісія заявляла, що очікує від Києва негайного призначення керівника БЕБ, перезавантаження ДБР зокрема.

"Також пані Свириденко має відреагувати на критику партнерів і скасувати незаконний урядовий указ про заборону виїзду закордон жінок - депутаток місцевих органів влади та обмеження міжпарламентської  діяльності  депутатів ВР. Про це йдеться в відповідних резолюціях Європарламенту і звіті Єврокомісії", – додають у повідомленні.

Що передувало 

Конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним із керівників операції "Чисте місто".

Однак кандидатуру Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ, не підтримав Кабмін — причиною стала наявність даних Служби безпеки України, що стосуються питань національної безпеки, у т. ч. родинних зв’язків із громадянами Росії. Сам Цивінський підтвердив, що всі необхідні перевірки пройшов, але не отримав жодного офіційного пояснення або документів щодо причин відмови. Уряд ухвалив рішення повторно запросити до подання не більше двох кандидатів, які відповідатимуть усім установленим вимогам, включаючи так звані безпекові критерії, хоча такі критерії прямо не передбачені законом про БЕБ.

Конкурсна комісія, однак, вирішила не переглядати кандидатуру Цивінського, та не має можливості повторного розгляду — закон цього не передбачає.

24 липня документи на призначення Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки України, повторно внесли до Кабміну.

Теги:
Новини
Україна
політика
СБУ
корупція в Україні
НАБУ
Європейська солідарність
Економіка
БЕБ
Юлія Свириденко
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