"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - наголосив міський голова.

За його словами, ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, але завдяки цілодобовій роботі енергетиків та комунальних служб наразі залишилося близько 3,5 тисяч.

"Так, є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни — але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву", - підкреслив Терехов.

Він наголосив, що нові удари по критичній інфраструктурі можуть статися будь-якої миті, і місто має бути готове до цього.

"Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову — стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", підсумував мер.