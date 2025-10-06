"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що через знищення двох трансформаторних підстанцій ворогом прийдешня зима у місті може бути найскладнішою за весь час війни
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - наголосив міський голова.
За його словами, ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисяч абонентів, але завдяки цілодобовій роботі енергетиків та комунальних служб наразі залишилося близько 3,5 тисяч.
"Так, є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни — але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву", - підкреслив Терехов.
Він наголосив, що нові удари по критичній інфраструктурі можуть статися будь-якої миті, і місто має бути готове до цього.
"Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову — стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", підсумував мер.
- У ніч на неділю, 5 жовтня, російська окупаційна армія здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру, уразивши цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом в опалювальний період.
- 5 жовтня у Міністерстві енергетики України спростували інформацію, яка масово поширюється у соцмережах і Telegram-каналах про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.
