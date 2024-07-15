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Головна Економіка Восени відключень світла може не бути: у Центрі досліджень енергетики назвали умови

Восени відключень світла може не бути: у Центрі досліджень енергетики назвали умови

15 липня, 2024 понедiлок
09:22
Економіка

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що з початку осені в Україні може не бути відключень електроенергії за умови відсутності нових атак на інфраструктуру та вчасного закінчення ремонтів на енергоблоках АЕС

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Про це він сказав в ефірі каналу "Київ24".

"Моя оцінка виглядає так, що якщо погода дійсно покращиться, то мова йтиме про 8-10 годин забезпеченого постачання в Києві. А десь в кінці серпня - початку вересня обмежень може не бути взагалі", - заявив фахівець з енергетики.

Харченко пояснив, що без додаткових атак РФ по інфраструктурі України початок осені може пройти без відключень.

"Якщо не буде додаткових атак, то за умови вчасно проведених ремонтів на АЕС, ми маємо шанси вересень-жовтень пожити без обмежень", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.

  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня.
Теги:
Україна
Енергія
Енергетика
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