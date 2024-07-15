Восени відключень світла може не бути: у Центрі досліджень енергетики назвали умови

Про це він сказав в ефірі каналу "Київ24".

"Моя оцінка виглядає так, що якщо погода дійсно покращиться, то мова йтиме про 8-10 годин забезпеченого постачання в Києві. А десь в кінці серпня - початку вересня обмежень може не бути взагалі", - заявив фахівець з енергетики.

Харченко пояснив, що без додаткових атак РФ по інфраструктурі України початок осені може пройти без відключень.

"Якщо не буде додаткових атак, то за умови вчасно проведених ремонтів на АЕС, ми маємо шанси вересень-жовтень пожити без обмежень", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.