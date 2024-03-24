Якщо ми хочемо перемогти, економіка України має мілітаризуватися, - Непран
Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України прокоментував заяву глави МВФ Крісталіни Георгієвої про те, що відновлення економіки України сповільниться у 2024 році
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо надалі будуть такі "прильоти" по Україні зі сторони РФ, на жаль, відновлення економіки України сповільниться. Економіка може зупинитися. Однак, мілітарна економіка навпаки зростатиме, якщо буде більше снарядів, танків, ракет, БПЛА. В цей напрямок вкладаються гроші, ресурси, підприємства у цій сфері заробляють. Економіка буде іншою, якщо буде менше цивільного, але більше військового. Тому якщо ми хочемо перемогти, має бути менше одягу і взуття, а більше ракет, БПЛА тощо", - повідомив він.
За його словами, сьогодні війна перейшла у зовсім інший етап, де економіка є надзвичайно важливою складовою.
"Звичайно, зараз фронт є вирішальним для нашої майбутньої перемоги, але економіка є не менш важливою. З однієї сторони, наші європейські і американські союзники не можуть прийняти радикальне рішення по обмеженню експорту російської нафти, як це вони зробили з російським газом, який втратив свій ринок у Західній Європі. Нафта експортується, але ми допомагаємо союзникам тим, що виводимо із виробничого циклу російські НПЗ. Адже після газу, це друге джерело надходження бюджету. Росіяни теж нас пробують економічно вибити, бо енергетика, це можливість працювати, в тому числі, підприємствам у військово-промисловому комплексі. Ми виснажуємо росіян, в вони нас. Це новий період війни, період тилу", - додав він.
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Нагадаємо, виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.
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Пізніше глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що економіка України виявилася стійкою в умовах війни, а макроекономічні показники у 2023 році виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Однак у 2024 році відновлення сповільниться.
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