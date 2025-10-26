Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк

Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
23:30
Економіка Арсеній Яценюк

Я сподіваюсь, що у ЄС до грудня створять схему, за якою Україна отримає єдине можливе джерело для фінансування своїх Збройних сил і для нашого виживання - заморожені активи РФ

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Якщо російські активи не будуть використані в найближчих два місяці на фінансування українського державного бюджету, в України немає грошей, крапка. Їх немає. Дефіцит українського бюджету на наступних три роки, за різними оцінками - дірка від 150 до 170 млрд доларів США", - сказав він.

Експрем'єр нагадав, що сьогодні українська економіка наполовину живе виключно коштом зовнішніх грантів або кредитів.

"Сьогодні український курс долара до гривні стабільний тільки коштом того, що Національний банк України в рік продає 30 з гаком мільярдів доларів на те, щоби тримати цей курс. Треба відверто визнати, що це є штучний курс завдяки тому,  що у нас з'явилися гроші в резервах Центрального банку. Тому для України питання використання цих коштів - це питання виживання України", - зазначив Яценюк.

Він поділився думками щодо того, як їх можна використати. 

"Європейська комісія придумала механізм, який називається reparation loan - це кредит на відновлення. Тобто беруться ці гроші, вони робляться як застава і коштом цієї застави, Україна отримує кредит через спеціальний фонд, який контролюється всіма країнами, які взяли участь в видачі цього кредиту. Спочатку вперлося в Європейський Центральний банк, який казав, що якщо ми конфіскуємо ці гроші або ми видамо цей кредит Україні, це підірве євро. Мій аргумент був дуже простий: "А що буде з вашим євро, коли Україна програє війну, не дай Бог. От що станеться з вашим євро і взагалі з європейською економікою?" Вони зараз зняли це заперечення", - розповів експрем'єр. 

Яценюк також додав, що є проблема в Бельгії. 

"Про проблему Бельгії, я вам скажу, вона складається з двох блоків. І один блок абсолютно виправданий. Це мені конкретно сказав міністр оборони Бельгії, який в них міністр є і міністром економіки. Там у них було багато аргументів, які би я не хотів розкривати, але є один з ключових аргументів. Він сказав, що дивіться, все це лежить в Бельгії. Ми хочемо, щоб країни-члени Європейського Союзу у тому випадку, якщо проти Бельгії буде розпочато судове провадження Росією, щоб всі стали разом з нами і щоб всі однаково несли спільну солідарну відповідальність по цих грошах. Це абсолютно логічна пропозиція. І тому всі повинні підписатися. І я сподіваюсь, що вони до грудня місяця народять схему, за якою Україна отримає єдине можливе джерело для фінансування своїх Збройних сил і для нашого виживання. Інших джерел я не бачу", - підсумував він.

