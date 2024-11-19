З 1 грудня працівників бронюватимуть виключно через портал "Дія", - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 1 грудня 2024 року бронювання працівників від мобілізації здійснюватиметься виключно в електронному форматі через портал "Дія"
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - зазначив Федоров.
За його словами, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.
Водночас скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів України 15 листопада провів аудит критичних підприємств та організацій, які мають право бронювати співробітників. Новий порядок бронювання діятиме з 1 грудня.
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