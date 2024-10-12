З початку року роботодавці отримали 77 млн грн компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
З початку 2024 року держава компенсувала роботодавцям 77 мільйонів гривень за облаштування робочих місць для 1200 фахівців з інвалідністю
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській та Волинській областях.
"Серед фахівців, для яких облаштували робочі місця, є бухгалтери, вчителі, інженери з охорони праці, діловоди, адміністратори, менеджери в торгівлі, водії, слюсарі", - додали в Міністерстві.
Також там нагадали, що згідно з урядовою програмою, роботодавці можуть отримати компенсації витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю I групи у розмірі до 106,5 тисяч гривень, а для людей з інвалідністю II групи – до 71 тисячі гривень.
Щоб отримати кошти, роботодавець повинен подати заяву впродовж 90 днів з моменту працевлаштування фахівця з інвалідністю. Це можна зробити онлайн через портал "Дія" або особисто, звернувшись до регіонального центру зайнятості.
- З початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 224 млн грн за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб.
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