З початку року роботодавці отримали 77 млн грн компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській та Волинській областях.

"Серед фахівців, для яких облаштували робочі місця, є бухгалтери, вчителі, інженери з охорони праці, діловоди, адміністратори, менеджери в торгівлі, водії, слюсарі", - додали в Міністерстві.

Також там нагадали, що згідно з урядовою програмою, роботодавці можуть отримати компенсації витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю I групи у розмірі до 106,5 тисяч гривень, а для людей з інвалідністю II групи – до 71 тисячі гривень.

Щоб отримати кошти, роботодавець повинен подати заяву впродовж 90 днів з моменту працевлаштування фахівця з інвалідністю. Це можна зробити онлайн через портал "Дія" або особисто, звернувшись до регіонального центру зайнятості.