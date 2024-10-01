З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності

Про це інформує Енергоатом.

Зазначається, що енергоблок вивели з планово-попереджувального ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну, наразі триває набір потужності. Прогнозують, що він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності.

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"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах", – підсумував керівник Енергоатому Петро Котін.