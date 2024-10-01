З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності
До української енергомережі 1 жовтня під'єднали ще один енергоблок АЕС, який додасть в енергосистему 1000 МВт потужності: його вивели з ремонту на 12 днів раніше
Про це інформує Енергоатом.
Зазначається, що енергоблок вивели з планово-попереджувального ремонту на 12 днів раніше запланованого терміну, наразі триває набір потужності. Прогнозують, що він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності.
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"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах", – підсумував керівник Енергоатому Петро Котін.
- 24 липня до енергомережі України під'єднали ще один з атомних енергоблоків, який раніше було виведено у ремонт.
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