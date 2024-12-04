З січня пачка цигарок подорожчає приблизно на 40 грн, ставки на акцизи залежатимуть від курсу євро, - нардепка Василевська-Смаглюк

Про це вона розповіла в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Василевська-Смаглюк підкреслила, що зазначений закон - це імплементація європейської директиви.

"Перш за все, там ставки на акцизи, тютюнові вироби привʼязані до євро. Тобто ціна наступного року буде залежати від курсу євро: орієнтовно ціна кожної пачки підвищиться на 40 грн", - сказала вона.

Також нардепка прокоментувала ситуацію із ТВЕНами, зауваживши, що наразі підвищення ставок податку на них немає.

"Але я думаю, що найближчим часом буде. Ми очікуємо через імплементацію цього закону надходження в державний бюджет у сумі близько 20 млрд. Думаю, якщо підвищити ТВЕНи, вони також додадуть до цього надходження дуже необхідного для армії (коштів, - ред.)", - додала Василевська-Смаглюк.

Народна депутатка також сказала, що у ВР вирішили збільшити акцизний податок таким чином, аби не спричинити активізацію тіньового виробництва.

"Якщо переборщити зі ставкою - одразу виробництво піде в тінь і люди будуть шукати тіньові пачки цигарок. Звісно, у нас не може бути зараз так, як умовно в Бельгії чи інших країнах Європейського Союзу, де пачка цигарок коштує від €10 і вище, тому що ми тоді збільшимо тінь. Ми цього не хочемо, тому поступово збільшуємо ці ставки", - пояснила вона.