З січня пачка цигарок подорожчає приблизно на 40 грн, ставки на акцизи залежатимуть від курсу євро, - нардепка Василевська-Смаглюк
Нардепка від "Слуги Народу" Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що відповідно до ухваленого закону про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, ставки залежатимуть від курсу євро, а пачка сигарет у наступному році подорожчає орієнтовано на 40 грн
Про це вона розповіла в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Василевська-Смаглюк підкреслила, що зазначений закон - це імплементація європейської директиви.
"Перш за все, там ставки на акцизи, тютюнові вироби привʼязані до євро. Тобто ціна наступного року буде залежати від курсу євро: орієнтовно ціна кожної пачки підвищиться на 40 грн", - сказала вона.
Також нардепка прокоментувала ситуацію із ТВЕНами, зауваживши, що наразі підвищення ставок податку на них немає.
"Але я думаю, що найближчим часом буде. Ми очікуємо через імплементацію цього закону надходження в державний бюджет у сумі близько 20 млрд. Думаю, якщо підвищити ТВЕНи, вони також додадуть до цього надходження дуже необхідного для армії (коштів, - ред.)", - додала Василевська-Смаглюк.
Народна депутатка також сказала, що у ВР вирішили збільшити акцизний податок таким чином, аби не спричинити активізацію тіньового виробництва.
"Якщо переборщити зі ставкою - одразу виробництво піде в тінь і люди будуть шукати тіньові пачки цигарок. Звісно, у нас не може бути зараз так, як умовно в Бельгії чи інших країнах Європейського Союзу, де пачка цигарок коштує від €10 і вище, тому що ми тоді збільшимо тінь. Ми цього не хочемо, тому поступово збільшуємо ці ставки", - пояснила вона.
- 4 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.
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