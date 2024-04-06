З українського порту Південний вийшло судно з рекордним обсягом вантажу - 195,7 тисяч тонн

Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зазначається, що судно вийшло під прапором Панами. Довжина цього корабля становить 300 метрів, ширина - 50 метрів, дедвейт - понад 203 тисячі тонн.

Станом на 6 квітня понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано українським морським коридором з серпня 2023 року.

"Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування. Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 135 судна, які мають експортувати 4 мільйони тонн вантажів", - додав міністр.