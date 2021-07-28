"Економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами - і ні з чим більше": Байден заявив, що Путін "по-справжньому у складному становищі"
Президент США Джо Байден назвав "по-справжньому складним" становище президента РФ Володимира Путіна через залежність Росії від експорту нафти і газу
Про це Байден сказав у зверненні до розвідувального співтовариства США, оприлюдненому Білим домом.
"Я зустрічався з Путіним, перед яким є справжня проблема: у нього економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами - і ні з чим більше, вона восьма за розміром у світі. Він знає, що він по-справжньому у складному становищі, і це, на мою думку, робить його ще небезпечнішим", - сказав Байден.
При цьому президент США зазначив, що Путін розуміє вади економіки РФ у порівнянні з іншими країнами.
"Він знає, що ви кращі за його команду, і це його дуже турбує. Не на жарт", - сказав Байден.
- Нагадаємо, раніше Байден на переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо "Північного потоку-2" заявив, що РФ "не повинна використовувати ресурси як зброю".
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