"Економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами - і ні з чим більше": Байден заявив, що Путін "по-справжньому у складному становищі"

Про це Байден сказав у зверненні до розвідувального співтовариства США, оприлюдненому Білим домом.



"Я зустрічався з Путіним, перед яким є справжня проблема: у нього економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами - і ні з чим більше, вона восьма за розміром у світі. Він знає, що він по-справжньому у складному становищі, і це, на мою думку, робить його ще небезпечнішим", - сказав Байден.



При цьому президент США зазначив, що Путін розуміє вади економіки РФ у порівнянні з іншими країнами.



"Він знає, що ви кращі за його команду, і це його дуже турбує. Не на жарт", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше Байден на переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо "Північного потоку-2" заявив, що РФ "не повинна використовувати ресурси як зброю".

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