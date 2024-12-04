За час повномасштабного вторгнення РФ ціни в Україні зросли в середньому на 44%
З початку повномасштабного вторгнення ціни на деякі продукти в Україні виросли у середньому ледь не вдвічі - на 44%
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на статистику.
Експерт Олег Пендзин заявив, що 2024 рік був неврожайним, що основним чином і вплинуло на подорожчання. Цим він пояснює і те, що минулого року інфляція була меншою, ніж цьогоріч.
"Ми зібрали на 30% менше картоплі. Відповідно, що картопля пішла вгору. 70% вартості яйця – це комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Треба розуміти, що це не могло не позначитися на вартості", - заявив економіст.
Фахівці вважають, що одним з факторів також є російський наступ і обстріли, через що зменшилась площа, яку можуть обробляти фермери.
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Тим часом журналісти звернулися до Державної служби статистики й встановили, що загалом індекс споживчих цін (тобто показник змін загального рівня цін на товари та послуги саме для споживачів) зріс на 144,2%, це означає, що ціни загалом підвищились на 44,2%.
"Ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 50,8%, на транспорт – на 57,1%, зв’язок подорожчав на 20,8%, освіта – на 38,4%", - йдеться у дописі.
Судячи з даних, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 109,8%. Найменше подорожчали харчові олії (крім оливкової) – на 6,7%.
Що відомо про підвищення тарифів на електроенергію в Україні
- Раніше перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.
- 17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт.
- Своєю чергою в Мінсоцполітики запевнили, що в разі підвищення тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.
- Нагадаємо, до 1 червня 2023 року в Україні діяли значно нижчі тарифи на електроенергію для населення. Було встановлено два основні тарифи: за використання до 250 кВт-год на місяць споживачі платили 1,44 грн/кВт-год, а за перевищення цього ліміту - 1,68 грн/кВт-год.
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