За час повномасштабного вторгнення РФ ціни в Україні зросли в середньому на 44%

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на статистику.

Експерт Олег Пендзин заявив, що 2024 рік був неврожайним, що основним чином і вплинуло на подорожчання. Цим він пояснює і те, що минулого року інфляція була меншою, ніж цьогоріч.

"Ми зібрали на 30% менше картоплі. Відповідно, що картопля пішла вгору. 70% вартості яйця – це комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Треба розуміти, що це не могло не позначитися на вартості", - заявив економіст.

Фахівці вважають, що одним з факторів також є російський наступ і обстріли, через що зменшилась площа, яку можуть обробляти фермери.

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Тим часом журналісти звернулися до Державної служби статистики й встановили, що загалом індекс споживчих цін (тобто показник змін загального рівня цін на товари та послуги саме для споживачів) зріс на 144,2%, це означає, що ціни загалом підвищились на 44,2%.

"Ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 50,8%, на транспорт – на 57,1%, зв’язок подорожчав на 20,8%, освіта – на 38,4%", - йдеться у дописі.

Судячи з даних, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 109,8%. Найменше подорожчали харчові олії (крім оливкової) – на 6,7%.

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