Захід розширив підтримку українців, які хочуть здобути нову професію для відновлення країни
ЄС, Польща та Естонія долучилися до програми Skills4Recovery, яка передбачає підготовку 4700 кваліфікованих спеціалістів для відновлення України
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Розширена допомога в межах ініціативи Skills4Recovery, започаткованої урядом Німеччини, передбачає:
- збільшення більш ніж удвічі загальних внесків донорів у Skills4Recovery — з 10 млн євро до 25,5 млн євро;
- навчання понад 4700 кваліфікованих працівників для економіки України;
- підтримку 50 надавачів послуг професійної освіти;
- розповсюдження кращих практик щодо управління закладами освіти, інклюзії, цифровізації та співпраці з приватним сектором на всій території України;
- консультативну допомогу у формуванні політики для реалізації заходів Плану України у сфері розвитку людського капіталу та вступу до ЄС.
Крім того, тепер ініціатива поширюватиметься не на шість областей, а на всю територію України.
"Подолання структурного безробіття і дисбалансів на ринку праці через розвиток людського капіталу — одне з пріоритетних завдань для уряду. Завдяки розширенню програми Skills4Recovery понад 4700 українців в усіх регіонах зможуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію, що допоможе їм стати більш конкурентними на ринку праці. Пів сотні навчальних закладів профтехосвіти отримають підтримку та можливість підвищити свої спроможності у підготовці затребуваних фахівців. Дякуємо партнерам за спільні кроки задля посилення людського капіталу в Україні", — зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
- Раніше цього місяця Мінекономіки повідомило, що ваучери на навчання від Держслужби зайнятості стануть доступними в Дії.
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