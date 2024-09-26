Захід розширив підтримку українців, які хочуть здобути нову професію для відновлення країни

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Розширена допомога в межах ініціативи Skills4Recovery, започаткованої урядом Німеччини, передбачає:

збільшення більш ніж удвічі загальних внесків донорів у Skills4Recovery — з 10 млн євро до 25,5 млн євро;

навчання понад 4700 кваліфікованих працівників для економіки України;

підтримку 50 надавачів послуг професійної освіти;

розповсюдження кращих практик щодо управління закладами освіти, інклюзії, цифровізації та співпраці з приватним сектором на всій території України;

консультативну допомогу у формуванні політики для реалізації заходів Плану України у сфері розвитку людського капіталу та вступу до ЄС.

Крім того, тепер ініціатива поширюватиметься не на шість областей, а на всю територію України.

"Подолання структурного безробіття і дисбалансів на ринку праці через розвиток людського капіталу — одне з пріоритетних завдань для уряду. Завдяки розширенню програми Skills4Recovery понад 4700 українців в усіх регіонах зможуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію, що допоможе їм стати більш конкурентними на ринку праці. Пів сотні навчальних закладів профтехосвіти отримають підтримку та можливість підвищити свої спроможності у підготовці затребуваних фахівців. Дякуємо партнерам за спільні кроки задля посилення людського капіталу в Україні", — зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.