Замість п’яти різних виплат: уряд запровадив базову соціальну допомогу для родин у складних життєвих обставинах

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Для уряду важливо, щоб кожна українська родина могла швидко й без зайвої бюрократії отримати підтримку від держави. Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах", - зазначила Свириденко.

Премʼєр-міністерка уточнила, що йдеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у Дії.

"Усе максимально просто: кілька кроків у застосунку — і ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо все влаштовує — подаєте заявку. І не потрібно витрачати додатковий час на збір паперових довідок", - наголосила голова уряду.

Розмір допомоги розраховується індивідуально.

"Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн", - зауважила премʼєр-міністерка.

Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Свириденко додала, що паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним.

"Для цього ми схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту.

Вдячна міжнародним партнерам, які допомагають нам робити соціальні послуги доступнішими для людей", - підсумувала Свириденко.