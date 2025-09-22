Замість п’яти різних виплат: уряд запровадив базову соціальну допомогу для родин у складних життєвих обставинах
Подати заяву на допомогу можна онлайн у Дії. Її розмір розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Для уряду важливо, щоб кожна українська родина могла швидко й без зайвої бюрократії отримати підтримку від держави. Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах", - зазначила Свириденко.
Премʼєр-міністерка уточнила, що йдеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.
Подати заяву на таку допомогу можна онлайн у Дії.
"Усе максимально просто: кілька кроків у застосунку — і ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо все влаштовує — подаєте заявку. І не потрібно витрачати додатковий час на збір паперових довідок", - наголосила голова уряду.
Розмір допомоги розраховується індивідуально.
"Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн", - зауважила премʼєр-міністерка.
Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Свириденко додала, що паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним.
"Для цього ми схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту.
Вдячна міжнародним партнерам, які допомагають нам робити соціальні послуги доступнішими для людей", - підсумувала Свириденко.
- Біла Церква
